Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:31, 20 сентября 2023Наука и техника

Полковник рассказал о перспективах французских истребителей Mirage на Украине

Полковник Матвийчук усомнился в пользе истребителей Mirage 2000 для Украины

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский истребитель Mirage 2000 во многом напоминает американский F-16. Эти самолеты хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Но передать необходимое количество Украине все равно не удастся ввиду того, что Mirage уже сняты с производства. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это основной боевой самолет Франции. Он не новый, конца 80-х годов, но достаточно модернизированный. Mirage 2000 прошел хороший путь, участвовал в боевых действиях в Ираке, в Афганистане. Достаточно неплохой аппарат, который во многом напоминает F-16. Но этих самолетов достаточно мало и в самой Франции, их перестали производить», — сказал военный.

Он объяснил, что для того, чтобы передать истребители Украине, Франции придется изымать их из собственного боевого состава, что может стать проблемой для страны.

«Может, Франция передаст 10-12 самолетов. Но никакой роли на поле боя это не сыграет. Чтобы выполнять задачи полноценно, на поле боя надо иметь порядка 800 самолетов. Такого количества никто не даст», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Париж близок к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

    Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

    Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

    ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

    Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

    В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

    Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

    Россиянина арестовали после лишения жизни чиновницы столичного Роспотребнадзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости