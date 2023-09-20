В Госдуме высказались о вероятности возвращения масочного режима

Депутат Госдумы Огуль связал вероятность нового масочного режима с эпидситуацией

Решение о возвращении масочного режима в общественных местах будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

«Во многих лечебных учреждениях масочный режим применяют и правильно делают. То же в первичном звене здравоохранения. Я уже говорил о том, что этим нельзя пренебрегать: лучше ходить в маске, чем без маски», — заметил Огуль.

В вопросе возвращения обязательного масочного режима в общественных местах, по словам политика, следует исходить из информации Минздрава, Роспотребнадзора, которые владеют ситуацией и контролируют эпидемиологическую обстановку.

«Есть ситуации, когда такие защитные меры необходимы. Но все зависит от ситуации, рекомендаций Минздрава. Сейчас случае заболевания не так много, как ситуация будет развиваться дальше — покажет время», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48 процентов, сообщил оперативный штаб. С 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве.

