Лукашенко решил научить петербуржцев обращаться с автобусами

Лукашенко: в Петербурге не умеют правильно обращаться с белорусскими автобусами

В Санкт-Петербурге ломаются и горят автобусы, произведенные на Минском автомобильном заводе (МАЗ), потому что с ними не умеют обращаться, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на официальном сайте президента.

Лидер заявил, что возгорания происходят только в Северной столице России, и связал это с безответственностью местной организации. По его словам, белорусский автотранспорт обслуживает «какая-то частная компания», которая никогда не видела автобусов.

Лукашенко также объяснил, как нужно правильно подходить к этому делу. «Это надо не только вовремя гайку закрутить — осмотр перед выездом должен быть постоянно», — констатировал он. Кроме того, президент решил, что белорусы лучше будут сами обслуживать свои автобусы или научат других, если в Санкт-Петербурге нет людей, на которых можно положиться.

Один из инцидентов с возгоранием пассажирского автобуса произошел на Пулковском шоссе в конце июля. В начале августа в Петербурге сняли с рейсов более 130 автобусов из-за риска возгорания, сообщал ГУП «Пассажиравтотранс». Через две недели организация заявила, что специалисты ОАО «МАЗ» осуществили доработку действующих систем и механизмов и исключили случаи потенциальных возгораний.

