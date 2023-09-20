Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:19, 20 сентября 2023Среда обитания

Лукашенко решил научить петербуржцев обращаться с автобусами

Лукашенко: в Петербурге не умеют правильно обращаться с белорусскими автобусами

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

В Санкт-Петербурге ломаются и горят автобусы, произведенные на Минском автомобильном заводе (МАЗ), потому что с ними не умеют обращаться, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводятся на официальном сайте президента.

Лидер заявил, что возгорания происходят только в Северной столице России, и связал это с безответственностью местной организации. По его словам, белорусский автотранспорт обслуживает «какая-то частная компания», которая никогда не видела автобусов.

Лукашенко также объяснил, как нужно правильно подходить к этому делу. «Это надо не только вовремя гайку закрутить — осмотр перед выездом должен быть постоянно», — констатировал он. Кроме того, президент решил, что белорусы лучше будут сами обслуживать свои автобусы или научат других, если в Санкт-Петербурге нет людей, на которых можно положиться.

Один из инцидентов с возгоранием пассажирского автобуса произошел на Пулковском шоссе в конце июля. В начале августа в Петербурге сняли с рейсов более 130 автобусов из-за риска возгорания, сообщал ГУП «Пассажиравтотранс». Через две недели организация заявила, что специалисты ОАО «МАЗ» осуществили доработку действующих систем и механизмов и исключили случаи потенциальных возгораний.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали удар по МиГ-29 ВСУ боевым дебютом нового «Ланцета». Что указывает на эффективность российского дрона?

    Инстасамка поделилась фото в откровенном образе и разочаровала фанатов

    Канцлер Германии предостерег от «фиктивного мира» на Украине

    Президент Польши сравнил Украину с тянущим на дно спасателя тонущим человеком

    СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке Балашихи

    Transfermarkt составил сборную из самых дорогих трансферов лета-2023 в РПЛ

    Лукашенко решил научить петербуржцев обращаться с автобусами

    Военный рассказал о ситуации в Андреевке

    Разрушения после взрыва газа в многоэтажке Балашихи сняли на видео

    Женщина сбросила 13 килограммов благодаря трем простым изменениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости