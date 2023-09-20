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18:31, 20 сентября 2023Россия

Песков высказался о переговорах по Украине с использованием слова «никогда»

Песков: Кремль никогда не отказывался от переговоров по Украине

Фото: Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency / Reuters

Москва никогда не отказывалась от идеи переговоров по Украине. Позицию Кремля напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

При этом Песков не увидел оснований для возврата к диалогу по Украине. «В настоящий момент каких-либо предпосылок для их [переговоров] возобновления нет», — сказал он. До тех пор Россия будет продолжать достигать свои цели «теми средствами, которые нам доступны», продолжил Песков, уточнив, что имеет в виду проведение специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в публичных выступлениях последовательно доносит позицию Москвы относительно возврата к переговорам, отметил Песков.

Ранее в Кремле опровергли слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Песков назвал видение этого вопроса главой Госдепа не соответствующим действительности.

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    Алан Босиков
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