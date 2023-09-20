Остров Ниуэ решил торговать Тихим океаном

Островное государство Ниуэ ищет спонсоров для своей акватории

Власти самоуправляемого государственного образования Ниуэ решили торговать водами Тихого океана. О поиске спонсоров для акватории острова пишет Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление премьер-министра страны Далтона Тагелаги в рамках новой программы по сохранению вод Тихого океана.

Как пояснил ниуэсский премьер, частные лица или компании могут заплатить 148 долларов за право в течение 20 лет защищать квадратный километр океана от незаконного вылова рыбы и загрязнения пластиком. В целом будет продано 127 тысяч квадратных километров околоостровных вод, что составляет 40 процентов морской охраняемой природной акватории Ниуэ. По расчетам местных властей, проект позволит выручить свыше 18 миллионов долларов.

Анонсируя запуск этой программы, Тагелаги признался, что борьба за экологию океана позволит государству выжить. «Ниуэ — это всего лишь один остров посреди большого голубого океана. Мы окружены океаном и живем за счет океана. Это наши средства к существованию», — рассказал он журналистам.

В прошлом году президент США Джо Байден заявил о намерении Вашингтона признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ в целях наращивания сотрудничества.