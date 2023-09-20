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13:34, 20 сентября 2023Среда обитания

Остров Ниуэ решил торговать Тихим океаном

Островное государство Ниуэ ищет спонсоров для своей акватории

Фото: Lu Huaiqian / Globallookpress.com

Власти самоуправляемого государственного образования Ниуэ решили торговать водами Тихого океана. О поиске спонсоров для акватории острова пишет Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление премьер-министра страны Далтона Тагелаги в рамках новой программы по сохранению вод Тихого океана.

Как пояснил ниуэсский премьер, частные лица или компании могут заплатить 148 долларов за право в течение 20 лет защищать квадратный километр океана от незаконного вылова рыбы и загрязнения пластиком. В целом будет продано 127 тысяч квадратных километров околоостровных вод, что составляет 40 процентов морской охраняемой природной акватории Ниуэ. По расчетам местных властей, проект позволит выручить свыше 18 миллионов долларов.

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Анонсируя запуск этой программы, Тагелаги признался, что борьба за экологию океана позволит государству выжить. «Ниуэ — это всего лишь один остров посреди большого голубого океана. Мы окружены океаном и живем за счет океана. Это наши средства к существованию», — рассказал он журналистам.

В прошлом году президент США Джо Байден заявил о намерении Вашингтона признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ в целях наращивания сотрудничества.

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    Виктория Клабукова
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