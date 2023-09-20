Психолог объяснила причины внезапного нежелания женщин заниматься сексом

Женщины могут потерять интерес к интимной близости из-за высокого уровня стресса и нехватки отдыха, уверена психолог-сексолог Евгения Морозова. Причины внезапного нежелания заниматься сексом специалистка объяснила «Газете.Ru».

Морозова подчеркнула, что у женщины, которая много работает и мало времени уделяет отдыху, не остается сил на флирт, романтику и оргазмы. Также, по словам психолога, интерес к сексу может пропасть у тех, кто испытывает сильный стресс или стремится все в жизни контролировать.

Женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться и отключить голову, им трудно дается наслаждение. Часто они вовсе теряют интерес к сексуальной жизни Евгения Морозова психолог-сексолог

Чтобы вернуть интерес к интимной близости, Морозова посоветовала женщинам не пренебрегать качественным отдыхом и хорошо высыпаться. Также для поддержания высокого уровня либидо обязательно надо переключаться с рабочей рутины на любимые занятия, которые принесут физическую и эмоциональную разрядку, добавила специалистка.

Ранее врач-уролог, сексопатолог Рена Малик перечислила неожиданные причины снижения либидо. Негативно сказаться на уровне сексуального влечения могут прием антидепрессантов, стероидов и других лекарств, заявила она.