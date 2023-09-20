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09:04, 20 сентября 2023Наука и техника

Изучен новый аспект развития болезни Паркинсона

Nature Communications: доказана роль кольцевых РНК в развитии болезни Паркинсона

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Женской больницы Бригама в Бостоне изучили новый аспект развития болезни Паркинсона. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования авторы сосредоточились на кольцевых РНК (circRNA) в клетках головного мозга. Ранее эти молекулы считались ненужными, однако теперь команде удалось доказать, что они играют важную роль в программировании у человека нервных клеток и синапсов — связей между нейронами. В частности, ученые заметили, что кольцевые РНК вырабатывались в больших количествах клетками мозга, включая те, которые связаны с болезнью Паркинсона и Альцгеймера.

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Для этого они рассмотрели нейроны и другие клетки из 190 образцов головного мозга. Был применен метод секвенирования РНК, что позволило определить точные генетические последовательности, обнаруженные в кольцевых РНК.

Около 60 процентов (из 11 тысяч) всех зафиксированных кольцевых РНК оказались связаны с нарушениями мозга. Кроме того, в дофаминовых и пирамидальных нейронах исследователи нашли 4834 circRNA, специфичных именно для этих клеток. Дофаминовые нейроны контролируют движение, настроение и мотивацию, а пирамидальные ответственны за память и речь. Дегенерация этих типов нервных клеток наблюдается при различных неврологических расстройствах.

Открытие новой роли circRNA в клетках головного мозга может лечь в основу новых методов диагностики и лечения нейродегенеративных заболеваний.

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    Елена Апазиди
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