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17:46, 20 сентября 2023Россия

В многоэтажке в Балашихе снова начался пожар

Baza: в пострадавшем от взрыва газа в Балашихе доме начался пожар

Кадр: Telegram-канал Baza

В многоэтажке в городе Балашиха, где произошел взрыв, снова начался пожар. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

На видео, которое опубликовало издание, видны серые клубы дыма, поднимающиеся над домом. Пожарные пытаются потушить огонь, отмечает Baza. Telegram-канал «112» уточняет, что под завалами до сих пор находится женщина с ребенком.

Газ взорвался в одном из домов в Балашихе утром 20 сентября. При этом обрушились три этажа, повреждены по меньшей мере десять квартир. Спасти не удалось шесть человек, среди которых двое спасателей, пострадавших при повторном обрушении при разборе завалов.

Следственный комитет назвал в качестве возможных причин взрыва газа в Балашихе неисправность газового оборудования и недобросовестное его использование.

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    Варвара Кошечкина
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