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10:59, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об отступлении ВСУ от Старомайорского

Рогов: ВСУ отступили от окраин Старомайорского в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия вынудила Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступить от окраин Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель движения Мы вместе с Россией Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На времевском направлении есть успех. Под населенным пунктом Старомайорское произошло, по сути, отступление ВСУ, они бежали с окраин этого населенного пункта, где пытались закрепиться долгое время», — сказал он.

По его словам, на времевском выступе инициатива перешла в руки Вооруженных сил России.

Ранее стало известно об отражении трех атак украинской армии в районе села Работино в Запорожской области. По словам Рогова, российские войска удерживают позиции и не дают прорвать линию обороны.

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    Алевтина Запольская
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