В США оценили роль России и Китая в ООН

Newsweek: США уступают России и Китаю влияние на Генассамблее ООН

США уступают России и Китаю влияние на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, о чем свидетельствуют голосования на ее сессиях за последние 30 лет. Об этом сообщает Newsweek.

«Эксперты изучили данные голосований на ГА ООН и рассмотрели более 1500 случаев за период с 1991 по 2020 год, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86 % случаев», — отмечает издание.

Авторы предполагают, что Москва и Пекин добиваются внимания и доверия стран Глобального Юга через структуры БРИКС, ШОС и группы развивающихся экономик G-77. Все эти объединения создают возможности для стратегии «мягкого балансирования» США.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на 78-й сессии Генассамблеи, что международное сообщество движется к «великому расколу» в экономике и торговле. По его словам, противоречия среди экономических и военных сил усугубляются, что грозит разрывом в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях между странами.