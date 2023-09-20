Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 20 сентября 2023Мир

В США оценили роль России и Китая в ООН

Newsweek: США уступают России и Китаю влияние на Генассамблее ООН

Фото: Jason Lee / Reuters

США уступают России и Китаю влияние на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, о чем свидетельствуют голосования на ее сессиях за последние 30 лет. Об этом сообщает Newsweek.

«Эксперты изучили данные голосований на ГА ООН и рассмотрели более 1500 случаев за период с 1991 по 2020 год, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86 % случаев», — отмечает издание.

Авторы предполагают, что Москва и Пекин добиваются внимания и доверия стран Глобального Юга через структуры БРИКС, ШОС и группы развивающихся экономик G-77. Все эти объединения создают возможности для стратегии «мягкого балансирования» США.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на 78-й сессии Генассамблеи, что международное сообщество движется к «великому расколу» в экономике и торговле. По его словам, противоречия среди экономических и военных сил усугубляются, что грозит разрывом в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-34 упал в российском регионе

    ВСУ обстреляли российское село в десяти километрах от границы с Украиной

    На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

    В Австралии на пляже люди обнаружили загадочных склизких «инопланетян»

    Создан новый метод получения энергии из Солнца

    Власти Карабаха заявили о готовности принять меры по защите населения

    Непобежденный дагестанский боец подписал контракт с UFC

    Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей

    В Запорожской области рассказали об отступлении ВСУ от Старомайорского

    В МИД КНР высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости