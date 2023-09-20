Российская авиакомпания запустила крупную распродажу со скидками 50 процентов

S7 запустил распродажу авиабилетов со скидками до 50%

Авиакомпания S7 запустила крупную распродажу по российским и зарубежным направлениям со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что приобрести авиабилеты по сниженной стоимости можно с 20 по 22 сентября, а вылетать по ним — с 25 сентября. При этом авиакомпания отмечает, что скидка будет действовать только на билеты туда-обратно.

Например, стоимость перелета из Москвы в Абакан с возвратом по акции будет стоить от 11 тысяч рублей, а из Москвы в Барнаул — от 9,5 тысячи рублей. Кроме того, в предложении участвуют направления Москва — Калининград, Москва — Нижний Новгород, Иркутск — Екатеринбург, Иркутск — Чита, Новосибирск — Владивосток, Новосибирск — Хабаровск и другие.

В июле заместитель министра транспорта Игорь Чалик, отвечая на вопрос о прогнозе стоимости авиабилетов, сообщил, что цены на перелеты в России растут в пределах инфляции. По его словам, когда проходит время, стоимость билетов идет вниз, и начинаются распродажи.