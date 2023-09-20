Сбербанк повысит ставки по вкладам

Сбербанк объявил о повышении ставки по вкладам в ближайшие дни

Сбербанк в ближайшие дни повысит ставки по некоторым вкладам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке указали, что таким образом хотят сделать предложения по депозитам еще более выгодными для клиентов. Причиной повышения назвали рост ключевой ставки ЦБ.

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Повышение стало третьим подряд с июля 2023 года. До этого регулятор сохранял ставку на уровне 7,5 процента на протяжении нескольких месяцев.

Рост ключевой ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила стремлением купировать повышение инфляции, а также инфляционных ожиданий.