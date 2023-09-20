ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Основное время завершилось со счетом 1:1. Первый мяч забил на 43-й минуте полузащитник гостей Кристиан Нобоа, затем на 78-й минуте хавбек хозяев Иван Обляков сравнял счет. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2.

Таким образом, ЦСКА стал лидером в турнирной таблице группы А. В активе армейцев семь баллов. Сочинцы занимают на данный момент третью строчку, набрав пять очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Сочи» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 4 октября.