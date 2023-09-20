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13:36, 20 сентября 2023Мир

В ЕС отреагировали на приостановку военных действий в Карабахе

Представитель ЕК: ЕС принял к сведению приостановку военных действий в Карабахе

Европейский союз (ЕС) осведомлен о приостановке военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает ТАСС.

«Мы приняли к сведению последние заявления азербайджанского министерства обороны о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия», — так он отреагировал на приостановку военных действий.

Отмечается, что он не стал комментировать призыв некоторых евродепутатов ввести санкции против Баку на фоне обострения ситуации. По его словам, введение ограничений находится в компетенции стран Евросоюза.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Позднее также стало известно, что представители Азербайджана и армяне Карабаха договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции.

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    Анастасия Заикина
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