Появились кадры с места падения Су-34 в Воронежской области

Очевидцы опубликовали кадры с места падения Су-34 в Воронежской области

Очевидцы показали кадры с места падения Су-34 в Воронежской области. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Издание уточняет, что падение произошло в Каширском районе региона.

На кадрах видно, что истребитель упал на сельскохозяйственном поле, при этом обломки почти полностью выгорели.

О падении самолета стало известно утром 20 сентября. В Минобороны России сообщили, что полет был учебным, поэтому Су-34 был без боекомплекта. Пилотам удалось катапультироваться.