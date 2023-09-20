Появились кадры с места падения Су-34 в Воронежской области
Очевидцы опубликовали кадры с места падения Су-34 в Воронежской области
Очевидцы показали кадры с места падения Су-34 в Воронежской области. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
Издание уточняет, что падение произошло в Каширском районе региона.
На кадрах видно, что истребитель упал на сельскохозяйственном поле, при этом обломки почти полностью выгорели.
О падении самолета стало известно утром 20 сентября. В Минобороны России сообщили, что полет был учебным, поэтому Су-34 был без боекомплекта. Пилотам удалось катапультироваться.