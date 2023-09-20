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08:31, 20 сентября 2023Россия

Части регионов России пообещали «волны тепла»

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: некоторые регионы России ожидает волна тепла

Фото: Pavel Kashaev / Павел Кашаев / Global Look Press

Некоторые регионы России ждет «волна тепла», которая придет в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Под «волнами тепла» понимают климатические явления, когда температура воздуха в течение нескольких дней подряд на семь или более градусов выше нормы.

«В Якутии температура будет выше нормы на 8-9 градусов 23 и 24 сентября — днем до плюс 17-19 градусов. В Эвенкийском районе 22–24 сентября будет до плюс 16-19 градусов, это на 7-8 градусов выше нормы. В Ямало-Ненецком автономном округе тоже на 7-9 градусов выше нормы с 20 до 24 сентября», — сообщил специалист.

Также в зоне аномалий, где температура воздуха достигнет показателей на семь и больше градусов выше нормы, окажется Приволжский федеральный округ — там аномально теплая погода ожидается с 21 по 24 сентября.

В свою очередь, в Центральном федеральном округе местами столбики термометра поднимутся на 5-8 градусов выше нормы, воздух там будет прогреваться до плюс 20-26 градусов. В Северо-Западном федеральном округе — в частности, в Ленинградской области — прогнозируется 19-23 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация сложится в Калининградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Республике Коми.

Ранее Вильфанд сообщал, что с 20 сентября в России ожидается очень теплая погода. Температура в центральной части страны поднимется на 5-6 градусов выше нормы, до 25 градусов, на севере Европейской России температура будет также примерно на три градуса выше нормы.

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    Анастасия Шейкина
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