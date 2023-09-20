Transfermarkt составил сборную из самых дорогих трансферов лета-2023 в РПЛ

Медина, Карраскаль и Адамов вошли в сборную самых дорогих трансферов РПЛ-2023

Портал Transfermarkt представил сборную из самых дорогих трансферов летнего окна 2023 года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Состав опубликован в Telegram-канале издания.

В команду включили новичков «Динамо» Хорхе Карраскаля, Луиса Чавеса и Жоао Бителло, перешедших в «Зенит» Арсена Адамова, Страхиня Эраковича и Вильсона Изидора, защитника ЦСКА Мойзеса, а также защитника «Краснодара» Витора Тормену и трех новых игроков «Спартака» — Тео Бонгонду, Хесуса Медину и Олега Рябчука. Общая сумма трансферов такой команды составила 54,65 миллиона евро.

По данным портала, самым дорогим трансфером межсезонья стал переход бразильца Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 миллионов евро. В топ-3 входят также трансфер Эраковича из «Црвены Звезды» в «Зенит» за девять миллионов евро и Бонгонды из «Кадиса» в «Спартак» за семь миллионов евро.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.