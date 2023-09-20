Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
15:00 (Мск)
Сочи
Фонбет Кубок России|Группа A
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
17:15 (Мск)
Зенит
Фонбет Кубок России|Группа C
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|Группа A. 1-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Группа D. 1-й тур
09:23, 20 сентября 2023Спорт

Transfermarkt составил сборную из самых дорогих трансферов лета-2023 в РПЛ

Медина, Карраскаль и Адамов вошли в сборную самых дорогих трансферов РПЛ-2023
Арсен Адамов (слева)

Арсен Адамов (слева). Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Портал Transfermarkt представил сборную из самых дорогих трансферов летнего окна 2023 года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Состав опубликован в Telegram-канале издания.

В команду включили новичков «Динамо» Хорхе Карраскаля, Луиса Чавеса и Жоао Бителло, перешедших в «Зенит» Арсена Адамова, Страхиня Эраковича и Вильсона Изидора, защитника ЦСКА Мойзеса, а также защитника «Краснодара» Витора Тормену и трех новых игроков «Спартака» — Тео Бонгонду, Хесуса Медину и Олега Рябчука. Общая сумма трансферов такой команды составила 54,65 миллиона евро.

По данным портала, самым дорогим трансфером межсезонья стал переход бразильца Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 миллионов евро. В топ-3 входят также трансфер Эраковича из «Црвены Звезды» в «Зенит» за девять миллионов евро и Бонгонды из «Кадиса» в «Спартак» за семь миллионов евро.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали удар по МиГ-29 ВСУ боевым дебютом нового «Ланцета». Что указывает на эффективность российского дрона?

    Инстасамка поделилась фото в откровенном образе и разочаровала фанатов

    Канцлер Германии предостерег от «фиктивного мира» на Украине

    Президент Польши сравнил Украину с тянущим на дно спасателя тонущим человеком

    СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке Балашихи

    Transfermarkt составил сборную из самых дорогих трансферов лета-2023 в РПЛ

    Лукашенко решил научить петербуржцев обращаться с автобусами

    Военный рассказал о ситуации в Андреевке

    Разрушения после взрыва газа в многоэтажке Балашихи сняли на видео

    Женщина сбросила 13 килограммов благодаря трем простым изменениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости