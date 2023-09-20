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15:06, 20 сентября 2023Россия

В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Мишустин заявил об упрощении выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что теперь стало легче получить удостоверение ветерана боевых действий. Главу российского правительства цитирует РИА Новости.

По словам Мишустина, порядок выдачи удостоверений упрощен для того, чтобы военные смогли быстрее получать выплаты и помощь.

«Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление, ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений», — сообщил премьер.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, будут назначать без заявления. Согласно предложению, все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно от других ведомств.

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    Варвара Кошечкина
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