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14:45, 20 сентября 2023Забота о себе

Пожилых россиян предупредили об одном опасном для них овоще

Нутрициолог Дубицкая: у пожилых людей помидоры могут вызвать артриты и колики

Фото: Josephine Baran / Unsplash

Частое употребление помидоров может вызвать у пожилых людей серьезные проблемы со здоровьем, предупредила нутрициолог Анастасия Дубицкая. Об опасном для людей старшего возраста овоще она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам Дубицкой, содержащийся в помидорах лектин может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. «Помидоры могут вызывать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона. Также колики, синдром хронической усталости, артриты», — перечислила специалистка.

Тем не менее, по ее словам, раз в неделю не стоит отказывать себе в удовольствие съесть томат. «В помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота. Но следует контролировать дозировки», — объяснила она.

Зимой, продолжила Дубицкая, стоит избегать употребления в пищу помидоров, потому что они выращены в неестественных условиях. «В наших широтах зимой лучше есть сезонные овощи», — заключила нутрициолог.

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    Александра Лисица
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