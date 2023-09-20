Пожилых россиян предупредили об одном опасном для них овоще

Нутрициолог Дубицкая: у пожилых людей помидоры могут вызвать артриты и колики

Частое употребление помидоров может вызвать у пожилых людей серьезные проблемы со здоровьем, предупредила нутрициолог Анастасия Дубицкая. Об опасном для людей старшего возраста овоще она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам Дубицкой, содержащийся в помидорах лектин может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. «Помидоры могут вызывать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона. Также колики, синдром хронической усталости, артриты», — перечислила специалистка.

Тем не менее, по ее словам, раз в неделю не стоит отказывать себе в удовольствие съесть томат. «В помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота. Но следует контролировать дозировки», — объяснила она.

Зимой, продолжила Дубицкая, стоит избегать употребления в пищу помидоров, потому что они выращены в неестественных условиях. «В наших широтах зимой лучше есть сезонные овощи», — заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Тамара Рау назвала сладкую выпечку самым опасным для печени безалкогольным продуктом. По ее словам, в большом количестве высококалорийная сладкая выпечка (булочки, круассаны, слойки, кексы, торты) приводит к накоплению жира в печени — жировому гепатозу.