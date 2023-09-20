Коллега угнавшего на Украину вертолет россиянина рассказал об одной его слабости

Коллега угнавшего вертолет на Украину летчика заявил о его страхе перед полетами

Коллега угнавшего на Украину вертолет Ми-8 летчика Максима Кузьминова Хушбахт Турсунов говорил о его трусости. Об этом сокурсник Турсунова рассказал журналистам RT.

По словам летавшего с Кузьминовым мужчины, тот испытывал страх перед полетами. «Есть у него такая слабость. То есть, грубо говоря, Макс трусил», — заявил спикер.

Кузьминов испытывал страх при выполнении задач еще до начала спецоперации, добавил собеседник издания, отметил, что Турсунов отмечал эту особенность в поведении летчика на протяжении нескольких лет.

Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 9 августа, после чего направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Минобороны Украины признало свое участие в подготовке угона. Позже стало известно, что в отношении Кузьминова ФСБ России возбудит уголовное дело по статье о госизмене.