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19:52, 20 сентября 2023Россия

Коллега угнавшего на Украину вертолет россиянина рассказал об одной его слабости

Коллега угнавшего вертолет на Украину летчика заявил о его страхе перед полетами

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Коллега угнавшего на Украину вертолет Ми-8 летчика Максима Кузьминова Хушбахт Турсунов говорил о его трусости. Об этом сокурсник Турсунова рассказал журналистам RT.

По словам летавшего с Кузьминовым мужчины, тот испытывал страх перед полетами. «Есть у него такая слабость. То есть, грубо говоря, Макс трусил», — заявил спикер.

Кузьминов испытывал страх при выполнении задач еще до начала спецоперации, добавил собеседник издания, отметил, что Турсунов отмечал эту особенность в поведении летчика на протяжении нескольких лет.

Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 9 августа, после чего направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Минобороны Украины признало свое участие в подготовке угона. Позже стало известно, что в отношении Кузьминова ФСБ России возбудит уголовное дело по статье о госизмене.

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    Алан Босиков
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