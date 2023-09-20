Aydinlik: Запад хотел уничтожить Россию санкциями, но повалил на землю сам себя

Попытка западных стран уничтожить Россию санкциями оказалась безуспешной, поскольку принятые меры навредили им самим. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Aydinlik Али Мерджан.

По его словам, введение ограничений в отношении Москвы обернулось разочарованием для Запада. Ожидалось, что они будут иметь разрушительные последствия, однако вышло иначе, отметил журналист. «Хотели уничтожить Россию — а повалили на землю самих себя», — заявил он.