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14:47, 21 сентября 2023Ценности

Стилист Бородиной не смог отличить поддельную сумку от оригинальной

Кадр: @aleko_n

Стилист российской телеведущей Ксении Бородиной Алеко Надирян не смог отличить поддельное изделие от оригинального. Соответствующая сторис появилась странице в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитости посетили ярмарку молодого современного искусства Blazar. На размещенных кадрах они предстали на фоне стеллажа с фейковыми сумками, среди которых располагался один аксессуар оригинального бренда. По словам Бородиной, ей со стилистом стоило угадать, какая из вещей на инсталляции является настоящей.

Эксперт предположил, что внутренность одной из сумок принадлежит одному из винтажных аксессуаров. Однако представитель мероприятия заверила, что данное изделие — копия. «Фейк?» — возмутился Надирян.

Ранее в сентябре Бородина высмеяла дырявые джинсы Собчак фразой «какая муха тебя укусила?». Бородина обратила внимание на обновленный внешний вид бывшей коллеги по реалити-шоу «Дом-2» и высказала свое мнение в комментариях под постом, который опубликовала телеведущая.

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    Екатерина Ештокина
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