Разработана первая вакцина от болезни Лайма

Molecular Therapy: разработана первая вакцина от клещевого боррелиоза для людей

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании разработали первую экспериментальную мРНК-вакцину от болезни Лайма для людей. Исследование опубликовано в журнале Molecular Therapy.

Препарат основан на технологии передачи рибонуклеиновой кислоты (мРНК), это та же платформа, что использовалась в уже известных вакцинах от коронавируса. Новая прививка нацелена на один из белков Borrelia burgdorferi — A (OspA). Этот белок содержится практически во всех штаммах бактерии, а в организме вызывает мощный иммунный ответ.

Доклинические испытания проводились на животной модели. У подопытных вырабатывались сильные антигенспецифические антитела и наблюдалась активность T-клеток после однократной вакцинации. Кроме того, был зафиксирован сильный иммунный ответ В-клеток, которые могут помочь предотвратить заражение B. burgdorferi в долгосрочной перспективе.

Болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз, — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia. Патогены передаются людям через укус зараженных иксодовых клещей. После инфицирования больной может жаловаться на лихорадку, головную боль, повышенную утомляемость и кожную сыпь. При отсутствии лечения инфекция может распространиться на суставы, сердце и нервную систему.

На данный момент в мире существуют вакцины против болезни Лайма лишь для собак, одобренных для людей прививок до сих пор не было представлено.