Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 21 сентября 2023Наука и техника

Разработана первая вакцина от болезни Лайма

Molecular Therapy: разработана первая вакцина от клещевого боррелиоза для людей

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании разработали первую экспериментальную мРНК-вакцину от болезни Лайма для людей. Исследование опубликовано в журнале Molecular Therapy.

Препарат основан на технологии передачи рибонуклеиновой кислоты (мРНК), это та же платформа, что использовалась в уже известных вакцинах от коронавируса. Новая прививка нацелена на один из белков Borrelia burgdorferi — A (OspA). Этот белок содержится практически во всех штаммах бактерии, а в организме вызывает мощный иммунный ответ.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Доклинические испытания проводились на животной модели. У подопытных вырабатывались сильные антигенспецифические антитела и наблюдалась активность T-клеток после однократной вакцинации. Кроме того, был зафиксирован сильный иммунный ответ В-клеток, которые могут помочь предотвратить заражение B. burgdorferi в долгосрочной перспективе.

Болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз, — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia. Патогены передаются людям через укус зараженных иксодовых клещей. После инфицирования больной может жаловаться на лихорадку, головную боль, повышенную утомляемость и кожную сыпь. При отсутствии лечения инфекция может распространиться на суставы, сердце и нервную систему.

На данный момент в мире существуют вакцины против болезни Лайма лишь для собак, одобренных для людей прививок до сих пор не было представлено.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Ланцет» поразил МиГ-29 ВСУ на дальности более 80 километров

    Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

    В России захотели ограничить продажу энергетиков

    Женщина отрезала любовнику половые органы после отказа жениться на ней

    Женщинам назвали идеальные для достижения оргазма позы в сексе

    Москвичи взяли в ипотеку рекордное количество квартир

    В России прокомментировали обвинения Британии и США по Будапештскому меморандуму

    Разработана первая вакцина от болезни Лайма

    Польский политик охарактеризовал положение страны на мировой арене

    Шольц встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости