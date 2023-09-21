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16:25, 21 сентября 2023Мир

Болгарам в Великобритании предъявили обвинение в шпионаже на Россию

В Британии предъявили обвинение гражданам Болгарии из-за шпионажа на Россию

Фото: Yann Tessier / Reuters

Королевская прокуратура Великобритании (CPS) предъявила обвинение пятерым гражданам Болгарии, обвиняемым в шпионаже в пользу России. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Их обвиняют в «сговоре с целью сбора информации, наносящем ущерб безопасности государства». По данным CPS, они занимались шпионажем с 2020 года по февраль 2023-го. 26 сентября они предстанут перед Вестминстерским мировым судом.

Названы и имена обвиняемых — это 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летние Катрин Иванова и Иван Стоянов, а также 29-летняя Ваня Габерова. Они проживали в Лондоне и Норфолке.

Отмечается, что первым трем еще в феврале предъявили обвинения в хранении фальшивых документов.

О их задержании стало известно в августе. Позднее сообщалось, что они выдавали себя за журналистов американских телекомпаний. По имеющимся данным, сотрудники Скотленд-Ярда обнаружили поддельные пресс-карты и одежду для телеканалов Discovery и National Geographic.

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    Антон Похиляк
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