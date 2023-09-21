Обнаружена связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи

Частое посещение стоматолога связали с повышением вероятности выживания при раке

Международная исследовательская группа обнаружила связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи. Выводы работы опубликованы в Journal of the National Cancer Institute. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

Авторы проанализировали данные около 2500 пациентов из восьми стран. Испытуемых просили сообщать о состоянии полости рта, включая наличие кровоточивости десен, частоту чистки зубов, использование жидкости для полоскания рта, а также количество зубов и частоту посещений стоматолога в течение десяти лет до постановки онкологического диагноза.

Статистический анализ показал, что у тех, кто часто посещал стоматолога (более пяти раз за период наблюдения), общая выживаемость была выше через пять и десять лет (74 и 60 процентов соответственно) по сравнению с теми, кто не посещал стоматолога (54 и 32 процента). Наиболее выраженная корреляция была зафиксирована среди людей с раком ротоглотки.

Причем у тех пациентов, которые имели менее 20 собственных сохранившихся зубов (не имплантов), на 15 процентов возрастал риск попасть в группу низкой пятилетней выживаемости. Также были выявлены различия в выживаемости менее чем на пять процентов в группе кровоточивости десен, которые тем не менее не были признаны значительными.

Примечательно, что у тех, кто чаще посещал стоматолога, было больше шансов диагностировать рак на более ранней стадии заболевания, что увеличивало вероятность на выживание.