Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:00, 21 сентября 2023Наука и техника

Обнаружена связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи

Частое посещение стоматолога связали с повышением вероятности выживания при раке

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Международная исследовательская группа обнаружила связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи. Выводы работы опубликованы в Journal of the National Cancer Institute. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

Авторы проанализировали данные около 2500 пациентов из восьми стран. Испытуемых просили сообщать о состоянии полости рта, включая наличие кровоточивости десен, частоту чистки зубов, использование жидкости для полоскания рта, а также количество зубов и частоту посещений стоматолога в течение десяти лет до постановки онкологического диагноза.

Статистический анализ показал, что у тех, кто часто посещал стоматолога (более пяти раз за период наблюдения), общая выживаемость была выше через пять и десять лет (74 и 60 процентов соответственно) по сравнению с теми, кто не посещал стоматолога (54 и 32 процента). Наиболее выраженная корреляция была зафиксирована среди людей с раком ротоглотки.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Причем у тех пациентов, которые имели менее 20 собственных сохранившихся зубов (не имплантов), на 15 процентов возрастал риск попасть в группу низкой пятилетней выживаемости. Также были выявлены различия в выживаемости менее чем на пять процентов в группе кровоточивости десен, которые тем не менее не были признаны значительными.

Примечательно, что у тех, кто чаще посещал стоматолога, было больше шансов диагностировать рак на более ранней стадии заболевания, что увеличивало вероятность на выживание.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул России требования для завершения конфликта на Украине. Что входит в мирный план Киева?

    Украину назвали лабораторией по изучению военных инноваций

    Обнаружена связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи

    Украина откажется от импорта газа зимой

    В российском городе вычислили сторонника украинского легиона с арсеналом

    Массовую драку мигрантов в центре Петербурга сняли на видео

    У кафе в центре Москвы мужчину ранили из его же пистолета

    В Запорожской области предложили Украине войти в состав России

    Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

    Стало известно об отказе Пашиняна подавать в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости