Постпред Крыма Мурадов: право вето России в СБ ООН никто не вправе отобрать

Право вето России в Совете Безопасности (СБ) ООН является неприкосновенным, его никто не вправе отобрать. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов, подчеркнув, что это право является правом русского народа на жизнь, передает РИА Новости.

«Приходится напомнить, что право вето России является святым достоянием многонационального российского народа, принесшего на алтарь Победы над нацизмом 27 миллионов жизней наших великих предков. Отобрать это право не может никто. И предательство Киевом и лично Зеленским созданного вместо СССР содружества государств, в котором по определению не могло быть места врагам и ненавистникам нашего единения и братства, никогда не будет принято ни русскими, ни другими народами русского корня», — сказал Мурадов.

По мнению Мурадова, власть Зеленского олицетворяет нацизм, но на его заявления приходится отвечать, так как они сделаны с трибуны ООН — организации, созданной государствами — победителями нацизма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в СБ ООН, заявил о якобы незаконном нахождении России в Совете Безопасности как преемника распавшегося Советского Союза. Он предложил реформировать организацию и механизм применения вето.