В России захотели ограничить продажу энергетиков

Депутат Леонов выступил за запретит продажи энергетиков детям

Продажу энергетических напитков среди несовершеннолетних необходимо ограничить на федеральном уровне, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Закон такой внесен. Он пока не рассматривался. Я думаю, что фракция ЛДПР поддержит эту инициативу, и считаю, что необходимо ограничить продажу энергетических напитков среди лиц до 18 лет, потому что они достаточно негативно влияют на здоровье, прежде всего, детей, поэтому надо запрещать», — высказался депутат.

Ранее вопрос о повсеместном запрете продажи энергетиков несовершеннолетним поднял депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В январе 2023 года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами разных партий.

На текущий момент запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет действует более чем в 20 субъектах России.

