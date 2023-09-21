Россиянам перечислили главные тренды на осень и зиму

Доцент Наталья Бахлова: цветные колготки стали главным трендом на осень и зиму

Доцент кафедры дизайна и народных художественных ремесел Государственного университета просвещения Наталья Бахлова перечислила россиянам главные тренды на осень и зиму. Соответствующий комментарий публикует Life.

По словам собеседницы издания, в текущем сезоне делается акцент на моду нулевых, а также на сочетание женственности, романтичности и сексуальности. По этой причине эксперт уточнила, что актуальными стали прозрачные ткани с разными фактурами. «Современная мода требует смелых решений! "Голые" платья с жакетом пиджачного мужского типа можно назвать основным хитом сезона», — заявила она.

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Помимо этого, специалистка обратила внимание на цветные колготки, подчеркнув, что они могут быть кружевными или в сетку, но главное, чтобы они выглядели ярко. Она заметила, что осенью и зимой предстоит носить вещи с низкой посадкой.

«Единственная рекомендация: чтобы не скатиться в вульгарный образ, верх костюма следует подбирать строгий и лаконичный», — добавила Бахлова.

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В заключение Бахлома напомнила об одежде из денима. «Нулевые в современной моде читаются также в безумной любви к дениму, которого может быть только больше! На пике популярности остаются модели из состаренного джинсового материала и ретрофасонов», — сообщила доцент.

Ранее в сентябре стилистка Надя Иванова призвала россиянок отказаться от покупки четырех предметов гардероба. По словам специалистки, к данному моменту из моды вышли джинсы скинни и облегающие брюки.Антитрендом стали и приталенные вещи, например блузки, жакеты и пуховики.