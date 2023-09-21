Концерт Полины Гагариной в Омске отменили без объяснения причин

Концерт поп-певицы Полины Гагариной в Омске перенесли без объяснения причин

В Омске перенесли на другую дату концерт российской поп-певицы Полины Гагариной без объяснения причин. Об этом сообщается на странице концертной площадки в соцсети «ВКонтакте».

Изначально мероприятие должно было состояться 16 октября на «G-Drive Арене», где Гагарина планировала презентовать свою музыкальную программу «Навсегда». Это выступление артистки отменили и перенесли на 28 октября, его можно будет посетить по тем же билетам.

В публикации концертной площадки подчеркнули, что билеты, приобретенные на 16 октября, в полном объеме будут действительны. Комментариев Гагариной по поводу переноса своего выступления до настоящего времени не было.

Ранее стало известно, что концерт американского рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg), который должен был состояться в субботу, 23 сентября, на стадионе «Раздан» в Ереване, перенесли на неопределенную дату. Организаторы выступления принесли извинения купившим билеты поклонникам артиста, а также пообещали вскоре назвать новую дату проведения шоу. Отмечается, что новости об отмене мероприятия появились через сутки после начала протестов из-за проведения Азербайджаном военной операции на территории Нагорного Карабаха.