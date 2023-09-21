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01:34, 21 сентября 2023Мир

США выразили надежду на перемирие в Карабахе

Кирби: США получили сообщения, что вскоре перемирие в Карабахе может наступить
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты располагают информацией о возможном скором перемирии в Нагорном Карабахе. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы получили некоторые предварительные сообщения, что вскоре может наступить перемирие. Мы, безусловно, надеемся, что это реализуется, насилие будет остановлено», — отметил чиновник.

Ранее помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев оценил готовность мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соответствующего документа согласован на 70 процентов.

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    Юлия Мискевич
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