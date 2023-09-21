Нюша показала фигуру в купальнике

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница в коротких белых шортах, приспущенных вниз, и синем купальнике в клетку предстала на фоне бассейна с шезлонгами. Верх наряда состоял из бюстгальтера на бретелях с поролоновой чашкой и небольшим вырезом.

На фото видно, что тело звезды выглядит подтянутым. Образ Нюша дополнила собранными в тугой пучок волосами, а в качестве украшения выбрала кольцо.

Ранее Нюша показала лицо без макияжа. На размещенном снимке 33-летняя знаменитость предстала в белом банном халате напротив зеркала, слегка приоткрыв руками обнаженную зону декольте.

