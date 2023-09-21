В Германии предупредили ВСУ о «лучшем» оружии России

Журналист Юлиан Репке: российский беспилотник «Ланцет» доставит ВСУ проблемы

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось. Об этом он написал в социальный сети X (бывший Twitter).

«Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил МиГ-29 Вооруженных сил Украины на дальности более 80 километров благодаря новшествам. «В "Ланцет" был внесен ряд новшеств, которые позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления», — объяснил источник РИА Новости.