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07:17, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

В Германии предупредили ВСУ о «лучшем» оружии России

Журналист Юлиан Репке: российский беспилотник «Ланцет» доставит ВСУ проблемы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» может поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось. Об этом он написал в социальный сети X (бывший Twitter).

«Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил МиГ-29 Вооруженных сил Украины на дальности более 80 километров благодаря новшествам. «В "Ланцет" был внесен ряд новшеств, которые позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления», — объяснил источник РИА Новости.

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    Марина Совина
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