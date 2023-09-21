Власти рассказали о планах повысить ставку по льготной ипотеке

Минфин: повышать ставку по льготной ипотеке с 8 процентов пока не планируется

Повышать ставку по льготной ипотеке с текущих восьми процентов годовых пока не планируется. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, пишет РИА Новости.

«Пока таких обсуждений нет», — отметил представитель ведомства. В Минфине напомнили, что сейчас в России действуют несколько льготных ипотечных программ. Наиболее популярная из них работает во всех регионах страны — по ней можно до 1 июля 2024 года получить кредит на покупку квартиры в новостройке, покупку или строительство нового дома по ставке не более восьми процентов. Кроме того, существуют программы семейной, сельской, военной и дальневосточной ипотеки с еще более выгодными условиями.

Чебесков также прокомментировал, как повышение ключевой ставки Центробанка отражается на расходах бюджета на льготные ипотечные программы. «Все зависит от того, насколько долго и длительно ставка будет находиться на высоком уровне. Это нужен не только текущий уровень, нужно делать прогноз. Мы в проект бюджета заложили все необходимые ресурсы по нашим прогнозам ключевой ставки, которые есть, чтобы обязательства государства по всем льготным ипотечным программам были выполнены», — заявил представитель Минфина.

Ранее эксперты заявили, что в ближайшем будущем россиянам станет сложнее брать кредиты на жилье. На фоне ужесточения условий ставки по льготным ипотечным продуктам вырастут, а объем выдач снизится.

