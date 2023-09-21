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12:35, 21 сентября 2023Спорт

В Кении рассказали о переговорах с РФС о матче со сборной России

В Кении заявили, что обсуждают с РФС дату и время проведения матча с Россией

Фото: Ken Okaka / Football Kenya Federation / Wikipedia

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался о ходе переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) о возможном проведении товарищеского матча между национальными сборными. Об этом сообщает Sport24

«Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — заявил Отиено.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Алексей Гусев
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