Российский сенатор назвал тревожную для Шольца деталь на Генассамблее ООН

Сенатор Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал практически пустой зал

Канцлер Германии Олаф Шольц выступал в полупустом зале на Генассамблее ООН из-за отсутствия интереса к его персоне. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии», — отметил сенатор.

Парламентарий также подчеркнул, что решения в новом мире теперь принимаются в других местах.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц во время выступления на Генеральной ассамблее ООН предостерег от «фиктивного мира» при урегулировании конфликта на Украине.

Кроме того, Шольц, комментируя мирные инициативы разных стран, добавил, что украинский конфликт имеет «невыносимые последствия» по всему миру. По его мнению, хорошо и правильно, что многие страны также принимают участие в поисках решений по урегулированию ситуации.

Помимо этого, 18 сентября глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро.