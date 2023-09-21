Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:43, 21 сентября 2023Мир

В Иране перечислили необходимые шаги США для достижения договоренностей

Раиси: смягчение санкций со стороны США приведет к достижению договоренностей
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency

Смягчение санкционного режима и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к «хорошей договоренности» Ирана и Вашингтона. Об этом рассказал иранский президент Эбрахим Раиси во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Если у американцев есть готовность исполнять свои обязательства, это определенно может стать надежным основанием для прогресса по решению проблем», — отметил политик.

По словам Раиси, накануне во время выступления на заседании Генассамблеи ООН он сказал, что «условия для американцев — быть искренне готовыми исполнять свои обязательства». Как подчеркнул политик, данный путь может начаться со смягчения санкций. Следовательно, «может быть расчищен путь к хорошей договоренности», резюмировал Раиси.

Ранее Эбрахим Раиси заявил, что сотрудничество с Россией в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится. Политик также предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны России Сергея Шойгу в Иран.

Кроме того, Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах Москвы и Киева. Иранский лидер обратил внимание, что США играют дестабилизирующую роль, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Ланцет» поразил МиГ-29 ВСУ на дальности более 80 километров

    В Иране перечислили необходимые шаги США для достижения договоренностей

    Сотрудники СБУ начали массово продавать свои квартиры в Луганске

    Известный режиссер раскрыл подробности о работе с женой

    В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД

    В Ираке заявили о поиске путей обхода введенных против России санкций

    В расположение миротворцев доставили тысячи жителей Карабаха

    Описан эпизод с раздававшим звания Ельциным перед штурмом Белого дома в 1993-м

    В Киеве произошли взрывы

    Стали известны сроки визита премьер-министра Ирака в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости