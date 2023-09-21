В Иране перечислили необходимые шаги США для достижения договоренностей

Раиси: смягчение санкций со стороны США приведет к достижению договоренностей

Смягчение санкционного режима и исполнение своих обязательств США могут открыть путь к «хорошей договоренности» Ирана и Вашингтона. Об этом рассказал иранский президент Эбрахим Раиси во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Если у американцев есть готовность исполнять свои обязательства, это определенно может стать надежным основанием для прогресса по решению проблем», — отметил политик.

По словам Раиси, накануне во время выступления на заседании Генассамблеи ООН он сказал, что «условия для американцев — быть искренне готовыми исполнять свои обязательства». Как подчеркнул политик, данный путь может начаться со смягчения санкций. Следовательно, «может быть расчищен путь к хорошей договоренности», резюмировал Раиси.

Ранее Эбрахим Раиси заявил, что сотрудничество с Россией в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится. Политик также предложил дождаться объявления итогов визита министра обороны России Сергея Шойгу в Иран.

Кроме того, Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах Москвы и Киева. Иранский лидер обратил внимание, что США играют дестабилизирующую роль, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.