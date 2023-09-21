Появились подробности о состоянии раненного при обстреле ВСУ российской трассы

Губернатор Гладков: пострадавший при обстреле трассы в Максимовке в реанимации

Мужчина, который пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) трассы в Максимовке Белгородской области, находится в реанимации. Подробности о его состояние раскрыл губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Состояние пострадавшего во время вчерашних обстрелов села Максимовка врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. Находится мужчина в реанимации, он в сознании, ему была сделана операция», — сообщил Гладков.

Глава региона также поблагодарил местных жителей, которые, увидев на трассе в Шебекинском городском округе искореженные авто и раненых, остановились и оказали помощь тем, что имелось в автомобильной аптечке.

Украина атаковала населенный пункт Максимовка в Белгородской области дважды за среду, 20 сентября. Сначала артиллерийским обстрелом оказался поврежден дом, из которого выходила местная жительница — она пострадала, ей диагностировали контузию. Обстрел сильно повредил крышу, фасад и пристройку здания.

Затем ВСУ обстреляли следовавший по трассе автомобиль с людьми. Одного человека врачам спасти не удалось, еще один пострадал. Помимо этого, при обстреле были повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановка общественного транспорта.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.