Раскрыто состояние пострадавших при взрыве газа в Балашихе
Минздрав: пять пострадавших в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести
Пять человек, пострадавших при взрыве газа в городе Балашихе Московской области, находятся в стационарах в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Всего после взрыва газа были госпитализированы восемь человек, сообщили в ведомстве. Еще трое пострадавших находятся в стационарах, не подведомственных подмосковному Минздраву, уточнили там.
Помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе.
Взрыв в доме на Октябрьской улице произошел в Балашихе утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа дома, повреждены по меньшей мере десять квартир. Утром 21 сентября МЧС России сообщило о завершении поисковых работ на месте взрыва.