Раскрыто состояние пострадавших при взрыве газа в Балашихе

Минздрав: пять пострадавших в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести

Пять человек, пострадавших при взрыве газа в городе Балашихе Московской области, находятся в стационарах в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего после взрыва газа были госпитализированы восемь человек, сообщили в ведомстве. Еще трое пострадавших находятся в стационарах, не подведомственных подмосковному Минздраву, уточнили там.

Помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе.

Взрыв в доме на Октябрьской улице произошел в Балашихе утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа дома, повреждены по меньшей мере десять квартир. Утром 21 сентября МЧС России сообщило о завершении поисковых работ на месте взрыва.