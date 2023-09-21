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14:30, 21 сентября 2023Россия

Российские средства ПВО сбили крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также были перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, за сутки российская система ПВО уничтожила 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Мирного, Токмака, Червоногорки и Пологи Запорожской области, Волновахи, Артемовска и Золоторевки Донецкой народной республики, Голикова и Лисичанска Луганской народной республики, Ольшана Харьковской области, а также возле Новой Сбурьевки, Саги и Геройского Херсонской области.

Накануне ведомство также сообщало о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow и пяти реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч» при помощи системы ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия.

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18 сентября Конашенков отчитался, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Атака была проведена при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотников. По словам представителя Минобороsto, все намеченные цели были успешно поражены.

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    Сергей Истомин
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