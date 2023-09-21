Российские средства ПВО сбили крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также были перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, за сутки российская система ПВО уничтожила 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Мирного, Токмака, Червоногорки и Пологи Запорожской области, Волновахи, Артемовска и Золоторевки Донецкой народной республики, Голикова и Лисичанска Луганской народной республики, Ольшана Харьковской области, а также возле Новой Сбурьевки, Саги и Геройского Херсонской области.

Накануне ведомство также сообщало о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow и пяти реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч» при помощи системы ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия.

18 сентября Конашенков отчитался, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Атака была проведена при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотников. По словам представителя Минобороsto, все намеченные цели были успешно поражены.