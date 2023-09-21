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16:00, 21 сентября 2023Культура

Роберт де Ниро вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

The Sun: Роберт де Ниро вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста» в рекламе

Кадр: Фильм «Таксист»

Актер Роберт Де Ниро вернется к культовой роли главного героя фильма Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, Де Ниро сыграет Трэвиса Бикла в рамках рекламной кампании Uber. Отмечается, что актер произнесет знаменитую фразу Бикла «Ты со мной говоришь?» (You talkin' to me?), однако на этот раз за рулем Uber. Съемки рекламы проходят на этой неделе в Лондоне.

Ранее американский кинорежиссер Квентин Тарантино поделился новыми подробностями своего последнего фильма «Кинокритик». Кинематографист описал свою новую работу так: это как если бы «Трэвис Бикл был кинокритиком».

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    Варвара Кошечкина
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