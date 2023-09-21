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10:47, 21 сентября 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость предстала в черной стеганой куртке и белом спортивном костюме на фоне зеркала в лифте. При этом на кадре видно, что звезда отказалась от макияжа, на ее лице отсутствуют мимические морщины и другие косметические дефекты.

Образ Толкалина дополнила собранными в высокий пучок волосами, в руках она держала кружку с изображением писателя Антона Чехова. «Доктор Чехов», — подписала она публикацию.

Ранее Любовь Толкалина снялась топлес. На размещенном снимке 45-летняя артистка предстала напротив зеркала с обнаженной грудью, которую она прикрывала руками. Звезда присела на диван и накинула полотенце на область бедер, демонстрируя оголенные ноги.

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    Екатерина Ештокина
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