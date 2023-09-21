Власти решили допустить иностранные банки к валютным торгам

Правительство РФ утвердило список стран для участия в валютных торгах в России

Российские власти решили допустить иностранных участников к торгам на отечественном рынке. Соответствующее сообщение опубликовано 21 сентября на сайте кабмина.

Распоряжение правительства было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В список дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры которых смогут принимать участие в валютных торгах, а также на рынке производных финансовых инструментов в России, вошли более 30 государств.

В утвержденном списке числятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство рассматривает меры по ужесточению валютного контроля в России, что позволило бы «сдерживать временные колебания валютного курса». Он объяснил, что не хотел бы анонсировать эти меры конкретно, потому что пока непонятно, какие из них будут реализованы. Вместе с тем он заметил, что речь идет о нескольких мероприятиях.

Он также подчеркнул, что возможное возвращение отдельных мер валютного контроля связано с оттоком капитала через дружественные страны. Моисеев назвал проблемой политику по продвижению использования рубля в международной торговле. Как оказалось, льготным режимом для дружественных стран пользуются не те, кто занимается расчетами, а те, кто конкретно выводит капитал.

