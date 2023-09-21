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10:43, 21 сентября 2023Спорт

Промоутер рассказал о переговорах об организации боя Усика и Фьюри

Дюбоф заявил, что после боя Фьюри и Нганну начнет переговоры о поединке с Усиком
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Andrew Kravchenko / AP

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбоф рассказал о переговорах об организации боя украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Слова специалиста приводит Sky Sports.

Дюбофф заявил, что обсуждение поединка с Усиком начнется после того, как Фьюри подерется 28 октября с французом Фрэнсисом Нганну. «Тайсон остается острым, как бритва. Ему предстоит бой против самого опасного человека на планете. После этого, если звезды сойдутся, скоро состоится поединок Усика и Фьюри», — добавил функционер.

14 сентября Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем неоднократно срывался. Стороны не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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    Ксения Курашкина
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