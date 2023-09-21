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07:31, 21 сентября 2023Ценности

Россиянам развеяли популярные мифы о мытье головы

Фото: Sarayut Sridee / Shutterstock / Fotodom

Кандидат химических наук и разработчик средств для кожи головы и волос Наталия Жегалова развеяла популярные мифы о мытье головы. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

В первую очередь, специалистка рассказала, что выбирать шампунь необходимо по типу кожи головы, а не волос. «При гиперактивности сальных желез на коже головы волосы быстро становятся жирными и нуждаются в более частом мытье. Соответственно, при недостаточной активности желез локоны недополучают нужное количество естественной смазки, секутся и становятся тонкими», — предупредила она.

Помимо этого, собеседница издания заверила, что приучить волосы сохранять чистоту надолго и сделать выделение кожного сала менее интенсивным невозможно.

На состояние волос влияет множество факторов, и у каждого они индивидуальны. Например, выработка себума кожей головы, реакция на стрессовые ситуации, разнообразие рациона, загрязненность региона проживания или температура и качество воды в душе. Если пряди пачкаются слишком быстро, не следует терпеть несколько дней до следующего мытья, поскольку скопление жира на коже головы способствует раздражению и активному развитию вредной микрофлоры

Наталия Жегаловакандидат химических наук

Вдобавок эксперт сообщила, что скраб для кожи головы полезен обладательницам волос любого типа, поскольку он позволяет избавиться от грязи, пыли, излишков себума и затвердевших остатков стайлинговых средств. Кроме того, данное средство способствует лучшему питанию и повышает эффективность других уходовых продуктов.

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В заключение Жегалова уточнила, что локоны не способны привыкать к шампуням. Однако, по ее словам, средства необходимо менять в зависимости от состояния волос и их потребностей, таких как питание или увлажнение.

Ранее в сентябре российский врач Регина Хабибуллина развеяла популярные мифы о похудении. Специалистка отметила, что в борьбе с лишним весом не помогут обертывание и использование скрабов и щеток для массажа.

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    Екатерина Ештокина
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