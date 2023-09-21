Россиянам развеяли популярные мифы о мытье головы

Кандидат химических наук и разработчик средств для кожи головы и волос Наталия Жегалова развеяла популярные мифы о мытье головы. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

В первую очередь, специалистка рассказала, что выбирать шампунь необходимо по типу кожи головы, а не волос. «При гиперактивности сальных желез на коже головы волосы быстро становятся жирными и нуждаются в более частом мытье. Соответственно, при недостаточной активности желез локоны недополучают нужное количество естественной смазки, секутся и становятся тонкими», — предупредила она.

Помимо этого, собеседница издания заверила, что приучить волосы сохранять чистоту надолго и сделать выделение кожного сала менее интенсивным невозможно.

На состояние волос влияет множество факторов, и у каждого они индивидуальны. Например, выработка себума кожей головы, реакция на стрессовые ситуации, разнообразие рациона, загрязненность региона проживания или температура и качество воды в душе. Если пряди пачкаются слишком быстро, не следует терпеть несколько дней до следующего мытья, поскольку скопление жира на коже головы способствует раздражению и активному развитию вредной микрофлоры Наталия Жегалова кандидат химических наук

Вдобавок эксперт сообщила, что скраб для кожи головы полезен обладательницам волос любого типа, поскольку он позволяет избавиться от грязи, пыли, излишков себума и затвердевших остатков стайлинговых средств. Кроме того, данное средство способствует лучшему питанию и повышает эффективность других уходовых продуктов.

В заключение Жегалова уточнила, что локоны не способны привыкать к шампуням. Однако, по ее словам, средства необходимо менять в зависимости от состояния волос и их потребностей, таких как питание или увлажнение.

Ранее в сентябре российский врач Регина Хабибуллина развеяла популярные мифы о похудении. Специалистка отметила, что в борьбе с лишним весом не помогут обертывание и использование скрабов и щеток для массажа.