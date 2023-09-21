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18:45, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

В США заявили об использовании «Википедии» для обоснования санкций против России

Politico: в ЕС используют «Википедию» для обоснования введения санкций против РФ

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Евросоюз (ЕС) использует онлайн-энциклопедию «Википедия» в качестве источника для обоснования введения санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на «рабочие документы» Евросовета.

«Внутренняя классификация ЕС состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение», — отмечается в материале издания.

Согласно данным Politico, обоснования для введения санкций собираются по открытым источникам, среди которых публикации СМИ, а также переводы статей из украинских и российских ресурсов. Кроме того, как утверждает издание, среди публикаций встречаются материалы, взятые из «Википедии», при этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки.

Источник издания из ЕС отметил, что решения о принятии санкций принимаются в «безумном темпе». «В прошлом году дипломаты работали по 12 часов в день, чтобы собрать новые пакеты обоснований для включения лиц в санкционные списки», — говорится в публикации.

По данным издания, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала спецоперации, из-за чего союз стал уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц.

В конце июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

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    Олег Давыдов
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