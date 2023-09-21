Раскрыта связь между характером россиян и их морщинами

Телесный психолог Анна Титова раскрыла связь между характером россиян и их морщинами. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

По словам специалистки, самые эмоциональные представители населения, склонные к чрезмерной тревожности, имеют заломы на коже в области лба.

Если морщины располагаются в центре лба, то перед вами властная и авторитетная личность, готовая вести за собой. У сентиментального человека они находятся ближе к бровям. Такие люди являются хорошими друзьями и верными партнерами. Стоит обратить внимание на тех, у кого морщины располагаются в самой верхней части лба, ведь такие косметические дефекты говорят о страхах, переживаниях или внутреннем напряжении человека Анна Титова телесный психолог

Помимо этого, эксперт сообщила, что морщины в области носогубных складок встречаются на лицах тех, кто умеет хорошо зарабатывать. «Но не стоит ждать от них щедрости, ведь деньги любят счет. Не менее информативны носогубные валики. Например, для женщин это сигнал, что они взяли на себя чрезмерную ответственность за что-то и не могут с ней справиться. Со временем это трансформируется в раздражение и злость», — предупредила Титова.

Среди прочего, психолог рассказала, что существуют морщины-марионетки, называемые «складками скорби», которые выдают человека, склонного к осуждению других. «Он также считает себя лучше остальных и знает наверняка, как кому надо жить. Любит раздавать советы», — пояснила она.

Вдобавок Титова отметила, что кисетные морщины (небольшие вертикальные складки вокруг губ, которые располагаются перпендикулярно контуру рта — прим.«Ленты.ру») приобретают целеустремленные люди с высоким уровнем самоконтроля. «Вот только они не любят непредвиденные расходы», — подчеркнула эксперт.

В заключение психолог добавила, что появление косметических дефектов на коже в связи с возрастными изменениями — это естественный процесс. Однако их количество, область и глубина зависит от характера и внутреннего состояния.

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