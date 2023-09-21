Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:21, 21 сентября 2023Ценности

Раскрыта связь между характером россиян и их морщинами

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Телесный психолог Анна Титова раскрыла связь между характером россиян и их морщинами. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

По словам специалистки, самые эмоциональные представители населения, склонные к чрезмерной тревожности, имеют заломы на коже в области лба.

Если морщины располагаются в центре лба, то перед вами властная и авторитетная личность, готовая вести за собой. У сентиментального человека они находятся ближе к бровям. Такие люди являются хорошими друзьями и верными партнерами. Стоит обратить внимание на тех, у кого морщины располагаются в самой верхней части лба, ведь такие косметические дефекты говорят о страхах, переживаниях или внутреннем напряжении человека

Анна Титователесный психолог

Помимо этого, эксперт сообщила, что морщины в области носогубных складок встречаются на лицах тех, кто умеет хорошо зарабатывать. «Но не стоит ждать от них щедрости, ведь деньги любят счет. Не менее информативны носогубные валики. Например, для женщин это сигнал, что они взяли на себя чрезмерную ответственность за что-то и не могут с ней справиться. Со временем это трансформируется в раздражение и злость», — предупредила Титова.

Среди прочего, психолог рассказала, что существуют морщины-марионетки, называемые «складками скорби», которые выдают человека, склонного к осуждению других. «Он также считает себя лучше остальных и знает наверняка, как кому надо жить. Любит раздавать советы», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля 2021

Вдобавок Титова отметила, что кисетные морщины (небольшие вертикальные складки вокруг губ, которые располагаются перпендикулярно контуру рта — прим.«Ленты.ру») приобретают целеустремленные люди с высоким уровнем самоконтроля. «Вот только они не любят непредвиденные расходы», — подчеркнула эксперт.

В заключение психолог добавила, что появление косметических дефектов на коже в связи с возрастными изменениями — это естественный процесс. Однако их количество, область и глубина зависит от характера и внутреннего состояния.

Ранее ведущий дерматолог из США Шерин Идрис раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе. В первую очередь врач обратила внимание на то, что многие люди не используют средства с SPF.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

    Черепно-мозговую травму назвали фактором риска болезней сердца

    Россиянка переоделась в свою мать и сняла с ее счета все сбережения

    Белый дом прокомментировал возможные поставки ракет Украине

    Эрдоган сравнил количество газа в Турции и Европе

    Тушение пожара вертолетами в Новой Москве попало на видео

    Грузия дважды отказала российской авиакомпании в полетах

    Двоих россиян осудили на сроки до восьми лет за хранение гранатомета

    Аферисты почти месяц обманывали россиянина и получили несколько миллионов рублей

    Телеведущая случайно выругалась в эфире и насмешила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости