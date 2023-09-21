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05:46, 21 сентября 2023Наука и техника

Назван проявляющийся на лице симптом «тихого» рака

Гастроэнтеролог Басси: безболезненная желтуха может указать на рак поджелудочной

Фото: Unsplash

Безболезненная желтуха — заболевание, проявляющееся на лице — может стать симптомом, который укажет на рак поджелудочной железы. Об этом заявил американский гастроэнтеролог Асиш Басси, передает Express.

Заболевание проявляется пожелтением кожи лица и белков глаз, уточнил врач. «Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета», — добавил Басси.

Эту болезнь, по словам гастроэнтеролога, называют «тихой» потому, что она протекает бессимптомно на ранних стадиях.

Ранее было изучено влияние бытовой химии на рак у женщин. Ученые доказали роль PFAS (пер- и полифторалкильных веществ) в формировании опухолей молочной железы, яичников, кожи и матки.

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    Александра Синицына
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