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16:59, 21 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Конгресс США

Sky News: президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

При этом Зеленскому было отказано в выступлении перед Конгрессом США. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объяснил отказ напряженным графиком работы американских парламентариев.

Ранее сообщалось, что Зеленского ждет холодный прием в Вашингтоне после провала контрнаступления украинских войск. Как отмечалось, президент Украины сталкивается с новой политической реальностью, которая отличается от прошлогодней. Подчеркивалось, что большое количество республиканцев уже выражают нежелание продолжать финансирование Киева.

21 сентября Зеленский во время заседания Совбеза ООН озвучил мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей.

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    Кристина Есикова
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