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09:57, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области предложили Украине войти в состав России

Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, став частью России

Фото: РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к «границам 1991 года», став частью России и войдя в состав РФ в качестве нового округа. Об этом он высказался, комментируя выступление Владимира Зеленского в Совбезе ООН, передает РИА Новости.

«Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов», — заявил Рогов.

Политик также отметил, что украинский лидер, говоря в очередной раз об условиях прекращения боевых действий, не стал «обновлять репертуар» для выступления в ООН. «Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают», — добавил он.

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    Алевтина Запольская
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