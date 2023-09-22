Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 22 сентября 2023Наука и техника

Выявлена связь между постукиванием пальцев и болезнью Альцгеймера

Обнаружена связь между постукиванием пальцев и болезнью Альцгеймера

Фото: Media Whale Stock / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Лейденского университета выявили связь между постукиванием пальцев и болезнью Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

В ходе исследования авторы протестировали с помощью компьютерных тестов 47 здоровых человек, 27 участников с умеренными когнитивными нарушениями и 26 пациентов с болезнью Альцгеймера. В программе были различные задания, которые включали в себя различные паттерны постукивания пальцами. Специалисты анализировали, как быстро люди постукивали после сигнала о старте, сколько нажатий произошло за определенный промежуток времени, а также временные интервалы между постукиваниями. Основной задачей команды было определить, может ли постукивание пальцем быть биомаркером болезни Альцгеймера.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Анализ показал, что у людей с нейродегенеративным заболеванием общая реакция происходила медленнее, а также они более медленно и нерегулярно постукивали пальцами по сравнению с другими участниками. Примечательно, что люди из второй группы тоже хуже справились с тестами. Нарушения, наблюдаемые у них, считают вероятными предвестниками болезни Альцгеймера.

Кроме того, исследователи обнаружили постоянную взаимосвязь между постукиванием пальцем и размером гиппокампа — области мозга, регулирующей память. Люди с меньшим гиппокампом набрали более низкие баллы в тестах.

Таким образом, тест на постукивание пальцами в перспективе имеет шансы стать полноценным диагностическим методом болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями России

    Зеленскому указали на необходимость решения конфликта на Украине

    40-летняя Энн Хэтэуэй раскрыла секреты моложавой внешности

    Россиянам назвали главные ошибки в хранении яблок

    Влияние мер валютного контроля на жизнь россиян оценили

    Китайцы бросились скупать iPhone вопреки запретам властей

    Власти описали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота

    Сиквел «Чебурашки» запустили в производство

    Стоимость бензина и дизельного топлива на бирже рухнула

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости